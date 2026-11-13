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INTERPOL kayıtlarında çalıntı görünen eserler İstanbul'da ele geçirildi! 11 adrese baskında 2 bin 456 tarihi eser çıktı

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INTERPOL kayıtlarında çalıntı görünen eserler İstanbul'da ele geçirildi! 11 adrese baskında 2 bin 456 tarihi eser çıktı Haber Videosunu İzle
INTERPOL kayıtlarında çalıntı görünen eserler İstanbul'da ele geçirildi! 11 adrese baskında 2 bin 456 tarihi eser çıktı
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İstanbul'da yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ve 8 iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda altın ve gümüş sikkeler, kılıç, kama, yatağan ve heykel parçalarının da aralarında bulunduğu 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • İstanbul Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ile 8 iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 bin 456 tarihi eser ve obje ele geçirildi.
  • Ele geçirilen eserler arasında altın ve gümüş sikkeler, kılıç, kama ve yatağanlar, pişmiş toprak objeler ile heykel parçaları yer alıyor.
  • Yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı eser bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ve 8 iş yerine yapılan baskınlarda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar, kamalar, yatağanlar ve heykel parçalarının da bulunduğu 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı kültür varlığı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yasa dışı ticarete konu kültür varlıklarının ele geçirilmesi amacıyla 13 Kasım'da Bakırköy ve Silivri ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

2 BİN 456 ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçalarının da aralarında bulunduğu toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere gönderileceği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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