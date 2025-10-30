İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 30-31 Ekim İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ekim İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YEŞİLYURT MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 30.10.2025 11:24:49
Tahmini Bitiş Tarihi: 30.10.2025 23:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185