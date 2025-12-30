İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu! 8 ilçeye bu araçların girişi yasaklandı
İstanbul Valiliği, yılbaşı dolayısıyla megakentte alınacak tedbirleri açıkladı. Açıklamada, kalabalık alanlarda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin etkin ve yoğun denetimler yapacağı, hastanelerin 24 saat hizmet vereceği ve ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişlerinin 1 Ocak saat 12.00'ye kadar yasaklandığı bildirildi.
Yeni yıla az zaman kala İstanbul Valiliği, megakentte alınacak yılbaşı tedbirlerini açıkladı. Güvenlik güçlerinden sağlık çalışanlarına, Tarım ve Orman Müdürlüğünden AFAD'a kadar tüm birimlerin yılbaşında çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Ayrıca, ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişlerinin 1 Ocak saat 12.00'ye kadar yasaklandığı duyuldu.
7.225 KARA ARACI, 4 HELİKOPTER, 50 BİN 427 PERSONELLE DENETİMLER
İstanbul Valiliği, yılbaşı nedeniyle güven ve huzurun sağlanması için İstanbul'da alınacak olan tedbirlere ilişkin açıklaması şöyle:
"İstanbul'da yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yeni yılın mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır.
Bu tedbirler kapsamında:
Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz;
1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır.
HASTANELER 24 SAAT HİZMET VERECEK
Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1.304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır.
AFAD, AKOM, İTFAİYE TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK
AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır.
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir.
Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir.
Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.
Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.
8 İLÇEYE BAZI ARAÇLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI
Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00'den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12:00'a kadar yasaklanmıştır."