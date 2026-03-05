Haberler

Bakırköy'de öğrenciler Yeşilay Haftası'nda bağımlılığa dikkati çekti

Yeşilay Bakırköy Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Medeni Berk İlkokulu'nda bağımlılıkla mücadele amacıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler gösteri ve oyunlarla bağımlılığın zararlarını vurguladı.

Yeşilay Bakırköy Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Medeni Berk İlkokulu'nda Yeşilay Haftası kapsamında program düzenlendi.

Programda okulun öğrencileri, hazırladıkları gösteri ve oyunlarla bağımlılığa dikkati çekti, diğer öğrencileri bu konuda bilgilendirdi.

Yeşilay Bakırköy Şube Başkanı Serdar Yeniçeri, öğrencilerin gösterisinin, çocukların genç yaşta bağımlılıktan uzak durmaları için spor ve sağlıklı yaşamla bilinçlendirilmeleri amacıyla yapıldığını söyledi.

Yeşilay olarak bu tür organizasyonları desteklediklerini aktaran Yeniçeri, amaçlarının çocukları bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
