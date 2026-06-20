MHP'nin Bahçelievler ve Bakırköy ilçe kongreleri yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bahçelievler ve Bakırköy ilçe kongreleri yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Bahçelievler İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, dünyanın yeni düzen arayışında olduğunu ve jeopolitik kırılmalara şahitlik ettiklerini söyledi.

Küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde devletler arasında artan rekabette askeri kapasitenin yanı sıra siyasi istikrar, ekonomik dayanıklılık, toplumsal birliktelik ve stratejik vizyonun ön plana çıktığını belirten Aksu, "Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeler istikrarın ve milli birliğin önemini bir kez daha ibretlik şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye yakaladığı istikrarla bölgesel bir güç, küresel önemli bir aktördür. Bir huzur ve güven adası olarak öne çıkarken gelişmeleri uzaktan izleyen değil, yön veren güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmektedir. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın sona ermesi bölgemiz açısından sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Aksu, savaşın bitmesinin Türkiye ekonomisinde de rahatlamaya sebep olacağını, Türkiye'nin de savaşın sonlanmasında önemli rol aldığını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına, Ülkü Ocakları'nı hedef alan gerçek dışı ithamlarına dayanak yapılan raporu reddettiklerini belirten Aksu, Avrupa'nın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi temel değerleriyle bağdaşmayan uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Aksu, Ülkü Ocakları'nın vatan ve millet sevgisiyle yetişilen bir irfan mektebi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ana gündeminin kardeşlik, barış ve huzur ikliminin kalıcı şekilde tesis edilmesi ve "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirten Aksu, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların eğitim, teknoloji, sanayi, tarım ve sosyal kalkınmaya yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

Aksu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat anlamına geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin hedefinin terörü tarihin karanlık sayfalarına gömmek ve gelecek nesillere daha güvenli bir vatan bırakmak olduğunu kaydeden Aksu, bu hedefin siyaset üstü bir konu olduğunu ve 86 milyonun ortak arzusu olduğunu belirtti.

Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken, Babalar Günü'nü de kutladı.

MHP Bahçelievler İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Muammer Fettahoğlu seçildi.

Bakırköy İlçe Kongresi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Bakırköy İlçe Kongresi'nde ise Divan Başkanlığını MHP Merkez Yüksek Kurulu (MYK) üyesi Mete Han Özkan yaptı.

Özkan, gençlerin Türkiye'nin en önemli milli sermayesi olduğunu belirterek, "Bizim gözümüzde her Türk genci, korunması gereken bir emanettir." dedi.

Dünyada güç dengelerinin değiştiğini ve adalet mekanizmasının zayıfladığını ifade eden Özkan, "Gündemi takip ettiğiniz üzere küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlık, vicdanı kan kokusu karışmış petrol, toprak ve rant siyasetleri arasında imtihana mahkum edilmiştir." diye konuştu.

Özkan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda Türk dünyasının lideri mazlum milletlerimizin kutup yıldızı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise kongredeki konuşmasında, güçlü teşkilat hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP Bakırköy İlçe Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Turgut İnan seçildi.