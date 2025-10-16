İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 16-17 Ekim İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ŞENLİKKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.10.2025 09:56:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185