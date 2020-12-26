BAHÇEŞEHİR HABERLERİ

Bahçeşehir - 25.12.2020

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ederken, Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin dört bir yanında denetimlerde sürdürülüyor. Akşam saatlerinde yapılan denetimler kapsamında Üniversite bölgesinden 2, D-655'den 1, Cedidiye Kavşağı'ndan 1, Bahçeşehir Bağlantı Yolu'ndan 1 ve Kızılay Kavşağı'ndan 1 olmak üzere toplamda 6 araç uygulamalardan kaçtı.