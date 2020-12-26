BAHÇEŞEHİR HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Haberler ›› Bahçeşehir Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Bahçeşehir Haberleri

Bahçeşehir haber, Bahçeşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bahçeşehir: Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyorBahçeşehir - 26.12.2020
Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
Bahçeşehir - 26.12.2020
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
Olay, Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 Aralık'ta Bahçeşehir Bağlantı yolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla uygulamadan kaçan S.
Bahçeşehir: Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtıBahçeşehir - 25.12.2020
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
Bahçeşehir - 25.12.2020
Uygulamadan kaçan 6 araca rekor ceza
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ederken, Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin dört bir yanında denetimlerde sürdürülüyor. Akşam saatlerinde yapılan denetimler kapsamında Üniversite bölgesinden 2, D-655'den 1, Cedidiye Kavşağı'ndan 1, Bahçeşehir Bağlantı Yolu'ndan 1 ve Kızılay Kavşağı'ndan 1 olmak üzere toplamda 6 araç uygulamalardan kaçtı.
Bahçeşehir: Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıBahçeşehir - 23.12.2020
Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Bahçeşehir: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)Bahçeşehir - 23.12.2020
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Bahçeşehir - 23.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar BirinciAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, BabacarYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez,...
Bahçeşehir - 23.12.2020
İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu
İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımını oluşturan öğrenciler ve alanları şöyle: "Ahmet Ala-İstanbul Erkek Lisesi/Bilgisayar, Alper Tezcan-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Ayşe İrem Durmuş-Kabataş Erkek Lisesi/Kimya, Berkan Tarak-Galatasaray Lisesi/Kimya, Eser İlke Genç-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Barış Koyuncu-Enka İstanbul Koleji/Matematik, Ömer Faruk Erzurumluoğlu-Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi/Matematik, Cengiz Eray Aslan-Cağaloğlu Anadolu Lisesi/Bilgisayar.
Bahçeşehir - 22.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı şöyle: 12 Ocak Salı: 15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) 20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 13 Ocak Çarşamba: 15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi) 20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 14 Ocak Perşembe: 18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 20.
Bahçeşehir: Alanyaspor ile Malatyaspor 7. randevudaBahçeşehir - 22.12.2020
Alanyaspor ile Malatyaspor 7. randevuda
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
Bahçeşehir - 22.12.2020
Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.
Bahçeşehir - 22.12.2020
Lider Alanyaspor yarın Malatya'yı konuk edecek
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.
Bahçeşehir: Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyorBahçeşehir - 22.12.2020
Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Bahçeşehir - 21.12.2020
Futbol: Süper Lig'de görünüm
12 4 3 5 17 20 -3 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 3 5 4 10 12 -2 14 17.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 3 6 10 18 -8 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 12 2 4 6 6 14 -8 10 19.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 14 20 -6 9 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13 2 3 8 11 25 -14 9 14. haftanın programı Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir - 21.12.2020
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı
Ligde 6 haftalık maç programı şöyle: 16. hafta 2 Ocak 2021 Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir: Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaretBahçeşehir - 21.12.2020
Vali Atay'dan huzurevlerine ziyaret
Bahçeşehir - 21.12.2020
Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir - 20.12.2020
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 76-105
SALON: BeşkazaHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Halil Baldemir (xx), Polat Parlak (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem (xxx) 16, Cook (xxx) 10, Atkins (xx) 9, Barış (x), Frazier (xxx) 19, Hasan Emir (x) 5, Caner (x), Abu (xxx) 12, Sercan (x), Fırat (x), Mustafa (x) 3, Ömer Faruk (x)...
Bahçeşehir: YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADABahçeşehir - 20.12.2020
YEŞİL IŞIĞI BEKLEMEDEN YOLA FIRLADI... GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Bahçeşehir: Kısıtlamada misafirliğe gittiler, dönüşte cezayı yedilerBahçeşehir - 19.12.2020
Kısıtlamada misafirliğe gittiler, dönüşte cezayı yediler
Bahçeşehir: Korkup kaçan sürücü, saklandığı yerde yakalandıBahçeşehir - 18.12.2020
Korkup kaçan sürücü, saklandığı yerde yakalandı
Bahçeşehir: Araçla alkol satışı yaptı, kıskıvrak yakalandıBahçeşehir - 18.12.2020
Araçla alkol satışı yaptı, kıskıvrak yakalandı
Bahçeşehir - 17.12.2020
İnsanlar her 2 kilometrede bir "dijital iz" bırakıyor
Aynı zamanda Kaliforniya ve Brandman üniversitelerinde yapay zeka konusunda dersler veren Acar, Edirne Bahçeşehir Kolejince düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Söyleşiler" etkinliğinde öğrencilerle online ortamda bir araya geldi.
Bahçeşehir: Yumurtalık kanseri için umut veren gelişme: Sıcak kemoterapi yöntemiBahçeşehir - 17.12.2020
Yumurtalık kanseri için umut veren gelişme: Sıcak kemoterapi yöntemi
Bahçeşehir - 16.12.2020
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin TuğralAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje (Dk. 60 Juanfran), Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 78 Bakasetas), Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu (Dk.
Bahçeşehir: Adanaspor: 5-1Bahçeşehir - 16.12.2020
Adanaspor: 5-1
Bahçeşehir: Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1Bahçeşehir - 16.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Bahçeşehir: Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladıBahçeşehir - 16.12.2020
Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı
Bahçeşehir - 16.12.2020
İstanbul'da "yatılı kumarhaneye" operasyon
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bahçeşehir: BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADABahçeşehir - 16.12.2020
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
Bahçeşehir: Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdiBahçeşehir - 16.12.2020
Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi
Bahçeşehir: Kısıtlamada kumar oynamak için yaptıkları pes dedirttiBahçeşehir - 16.12.2020
Kısıtlamada kumar oynamak için yaptıkları pes dedirtti
Bahçeşehir: Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandıBahçeşehir - 15.12.2020
Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
Bahçeşehir: Son dakika haber! Çocuğa cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandıBahçeşehir - 15.12.2020
Son dakika haber! Çocuğa cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Bahçeşehir - 14.12.2020
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D'nin (37) Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisini alması üzerine, adrese operasyon düzenledi.
Bahçeşehir: - Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndüBahçeşehir - 14.12.2020
- Lüks otomobile çarpan araç hurdaya döndü
Bahçeşehir: Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralıBahçeşehir - 14.12.2020
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Bahçeşehir - 14.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi) 17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya) 18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel) 21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom) 16 Aralık Çarşamba: 13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir) 14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları) 18.
Bahçeşehir: Termal kameralı, drone destekli uygulamaBahçeşehir - 13.12.2020
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Bahçeşehir: Beşiktaş: 2-1Bahçeşehir - 13.12.2020
Beşiktaş: 2-1
Bahçeşehir - 13.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk.
Bahçeşehir: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)Bahçeşehir - 13.12.2020
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Bahçeşehir: Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduBahçeşehir - 13.12.2020
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Bahçeşehir - 13.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, BabacarBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan...
Bahçeşehir: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)Bahçeşehir - 13.12.2020
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Bahçeşehir: Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçından kareler -2-Bahçeşehir - 13.12.2020
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçından kareler -2-
Bahçeşehir: Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadıBahçeşehir - 13.12.2020
Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
Bahçeşehir: Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi yumrukladıBahçeşehir - 13.12.2020
Gözaltına alınan şahıs polis aracının içinde kafesi yumrukladı
Bahçeşehir: Son dakika haberi: Uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandıBahçeşehir - 13.12.2020
Son dakika haberi: Uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı
Bahçeşehir: Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldiBahçeşehir - 12.12.2020
Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi
Bahçeşehir - 12.12.2020
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 19.
123456789
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Ryan Babel Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Haberleri | Bahçeşehir Haber - Haberler - Bahçeşehir haberleri, son dakika bahçeşehir haber ve gelişmeleri burada. Kısıtlama günlerinde Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:41:31. #1.15#
title