BAHÇEŞEHİR HABERLERİ

Bahçeşehir - 26.12.2020
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
Olay, Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 Aralık'ta Bahçeşehir Bağlantı yolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla uygulamadan kaçan S.
Bahçeşehir - 25.12.2020
Uygulamadan kaçan 6 araca rekor ceza
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ederken, Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin dört bir yanında denetimlerde sürdürülüyor. Akşam saatlerinde yapılan denetimler kapsamında Üniversite bölgesinden 2, D-655'den 1, Cedidiye Kavşağı'ndan 1, Bahçeşehir Bağlantı Yolu'ndan 1 ve Kızılay Kavşağı'ndan 1 olmak üzere toplamda 6 araç uygulamalardan kaçtı.
Bahçeşehir - 23.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar BirinciAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, BabacarYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez,...
Bahçeşehir - 23.12.2020
İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu
İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımını oluşturan öğrenciler ve alanları şöyle: "Ahmet Ala-İstanbul Erkek Lisesi/Bilgisayar, Alper Tezcan-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Ayşe İrem Durmuş-Kabataş Erkek Lisesi/Kimya, Berkan Tarak-Galatasaray Lisesi/Kimya, Eser İlke Genç-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Barış Koyuncu-Enka İstanbul Koleji/Matematik, Ömer Faruk Erzurumluoğlu-Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi/Matematik, Cengiz Eray Aslan-Cağaloğlu Anadolu Lisesi/Bilgisayar.
Bahçeşehir - 22.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı şöyle: 12 Ocak Salı: 15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) 20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 13 Ocak Çarşamba: 15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi) 20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 14 Ocak Perşembe: 18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 20.
Bahçeşehir - 22.12.2020
Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.
Bahçeşehir - 22.12.2020
Lider Alanyaspor yarın Malatya'yı konuk edecek
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.
Bahçeşehir - 21.12.2020
Futbol: Süper Lig'de görünüm
12 4 3 5 17 20 -3 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 3 5 4 10 12 -2 14 17.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 3 6 10 18 -8 12 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 12 2 4 6 6 14 -8 10 19.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 14 20 -6 9 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13 2 3 8 11 25 -14 9 14. haftanın programı Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir - 21.12.2020
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı
Ligde 6 haftalık maç programı şöyle: 16. hafta 2 Ocak 2021 Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir - 21.12.2020
Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk) 19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) 19.
Bahçeşehir - 20.12.2020
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 76-105
SALON: BeşkazaHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Halil Baldemir (xx), Polat Parlak (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem (xxx) 16, Cook (xxx) 10, Atkins (xx) 9, Barış (x), Frazier (xxx) 19, Hasan Emir (x) 5, Caner (x), Abu (xxx) 12, Sercan (x), Fırat (x), Mustafa (x) 3, Ömer Faruk (x)...
Bahçeşehir - 17.12.2020
İnsanlar her 2 kilometrede bir "dijital iz" bırakıyor
Aynı zamanda Kaliforniya ve Brandman üniversitelerinde yapay zeka konusunda dersler veren Acar, Edirne Bahçeşehir Kolejince düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Söyleşiler" etkinliğinde öğrencilerle online ortamda bir araya geldi.
Bahçeşehir - 16.12.2020
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin TuğralAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje (Dk. 60 Juanfran), Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 78 Bakasetas), Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu (Dk.
Bahçeşehir - 16.12.2020
İstanbul'da "yatılı kumarhaneye" operasyon
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bahçeşehir - 16.12.2020
Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi
Bahçeşehir - 15.12.2020
Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
Bahçeşehir - 15.12.2020
Son dakika haber! Çocuğa cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Bahçeşehir - 14.12.2020
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D'nin (37) Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisini alması üzerine, adrese operasyon düzenledi.
Bahçeşehir - 14.12.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi) 17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya) 18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel) 21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom) 16 Aralık Çarşamba: 13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir) 14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları) 18.
Bahçeşehir - 13.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk.
Bahçeşehir - 13.12.2020
Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, BabacarBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan...
Bahçeşehir - 12.12.2020
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 19.