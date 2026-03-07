Haberler

Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 100 Bursaspor: 61

Güncelleme:
Erkekler Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji, Bursaspor’u 100-61 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Caleb Homesley olurken, Bahçeşehir, ilk periyodu 20-17, devreyi 50-29 önde kapattı.

Erkekler Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor'u 100-61 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Caleb Homesley 20, Malachi Flynn 15, İsmet Akpınar 9, Tyler Cavanaugh 9, Trevion Williams 14, Mustafa Yiğit Acar 2, Matt Mitchell 6, Furkan Haltalı 4, Hunter Hale 16, Göktuğ Baş 5, Maxim Mutaf, Mateusz Ponitka

Başantrenör: Marko Barac

Bursaspor: Brandon Childress 6, Bryant Crawford 2, Yavuz Gültekin 7, Vincent King, Landry Nnoko 6, Tevfik Akdamar, Bora Satır 4, Berk Can Akın 2, Yekusan Onar 12, Michael Soloman Smith 6, Artur Konontsuk 5, Marcus Anthony Georges-Hunt 11

Başantrenör: Ahmet Çakı

1. Periyot: 20-17 (Bahçeşehir lehine)

Devre: 50-29 (Bahçeşehir lehine)

3. Periyot: 77-48 (Bahçeşehir lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
