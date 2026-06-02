Beşiktaş Bahçeşehir maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Bahçeşehir nereden CANLI izlenir?

Türkiye basketbolunun önemli ekiplerinden Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji, sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen sporseverler, maçın canlı yayınlanacağı kanal ve izleme seçenekleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Beşiktaş Bahçeşehir maçıyla ilgili tüm ayrıntılar, yayın bilgileri ve canlı izleme detayları gündemdeki yerini koruyor.

Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor.

Play-Off yarı final mücadelesi 02 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Serinin kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen maç, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mücadelede iki ekip de finale bir adım daha yaklaşmak için parkede olacak.

Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji karşılaşması Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden de şifreli olarak izlenebilecek.

Zorlu Play-Off mücadelesi İstanbul’da, Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

