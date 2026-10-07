Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı.

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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir istikametinden Çamköy istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 34 PNA 962 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü G.K. hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı