Haberler

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Bahçeşehir'den Çamköy istikametine giden yolda bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralanırken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir istikametinden Çamköy istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 34 PNA 962 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü G.K. hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı aracında ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a Joe Willock'tan sevindirici haber

Sevindirici haberi kulübü verdi: Adım adım Süper Lig devine geliyor
Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı

Bilirkişi raporu tamamlandı: Facia göz göre göre gelmiş

Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı

Denizde bulunan şişenin içinden çıkan hayrete düşürdü

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı

Milli yıldızımız maç öncesi ısınmak yerine bakın telefonunda ne yaptı
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video

AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video