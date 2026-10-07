Düzce'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, Bahçeşehir'den Çamköy istikametine giden yolda bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralanırken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Bahçeşehir istikametinden Çamköy istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 34 PNA 962 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü G.K. hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.