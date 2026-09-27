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Bahçeşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Bahçeşehir Klj Fenerbahçe basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Bahçeşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Bahçeşehir Klj Fenerbahçe basket maçı nereden CANLI izlenir?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelirken basketbolseverler "Bahçeşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Bahçeşehir Klj Fenerbahçe basket maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılış haftasında dev bir eşleşme basketbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Tarfin, yeni sezonun ilk sınavında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. "Bahçeşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Bahçeşehir Klj Fenerbahçe basket maçı nereden CANLI izlenir?" diye merak edenler için karşılaşma bugün saat 18.00'de beIN SPORTS 5'ten ekrana gelecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise dijital platform TOD'u tercih edebilecek; her iki seçenek için de abonelik gerekiyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında oynanacak Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Tarfin mücadelesi, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki ekip de yeni sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Basketbolseverlerin, maç saatinde olası bir değişikliğe karşı resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN SPORTS 5'e Digiturk'te 81. kanal üzerinden ulaşabilecek.

Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacak.

BAHÇEŞEHİR KLJ FENERBAHÇE BASKET MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında takip edemeyecek olanlar için dijital seçenek de bulunuyor. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun dijital platformu TOD üzerinden internetten canlı izlenebilecek. Hem beIN SPORTS hem de TOD üzerinden maçı takip edebilmek için abonelik gerekiyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverlerin beIN SPORTS ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE TARFİN MAÇ BİLGİLERİ

Maç : Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Tarfin

Organizasyon : Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 1. hafta

Tarih : 27 Eylül 2026 Pazar

Saat : 18.00

Salon : Beşiktaş Akatlar Arena, İstanbul

Yayın : beIN SPORTS 5 (Digiturk 81), TOD

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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