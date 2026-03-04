Okul sporları cimnastik müsabakaları tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Cep Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler cimnastik müsabakaları 70 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecan içerisinde gerçekleştirildi. Sporcular sergilediği performanslarla tam not aldı.

Düzce'de Okul Sporları gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler cimnastik müsabakaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda; Minik Kızlar A kategorisinde birinci Mine Su Temiz (Azmimilli İlkokulu), ikinci Asya Fidan (Cumhuriyet İlkokulu), üçüncü Hiranur Şahinsah (Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu) ve dördüncü Asya Nur Ergün (Cumhuriyet İlkokulu) oldu.

Minik Kızlar B kategorisinde birinci Meryem Şura Keleş (23 Nisan İlkokulu), ikinci Azra Kıvrak (Fatih İlkokulu), üçüncü Umay Jansel Duman (TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu) ve dördüncü Gökçen Kıvrak (Fatih İlkokulu) derece elde etti.

Minik Erkekler A kategorisinde birinci Tarık Ziyad Akyazı (Şıralık Vatan İlkokulu), ikinci Aras Usta (Azmimilli İlkokulu), üçüncü Tarık Ziyad Gümüş (Cumhuriyet İlkokulu) ve dördüncü Erdem Mete Ergün (Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu) oldu.

Minik Erkekler B kategorisinde birinci Deniz Ali Beşel (Cumhuriyet İlkokulu), ikinci Ali Emin Demir (Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu), üçüncü Mehmet Selim (TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu) ve dördüncü İshak Zorlu (Doğanlı Eşref Taşhan İlkokulu) olarak sıralandı.

Küçük Kızlar kategorisinde ise birinci Öykü Akyıldız (Bilgi Ortaokulu), ikinci Ceylin Fatma Dağdelen (İsmetpaşa Ortaokulu), üçüncü Ecmal Ada İnan (Bilgi Ortaokulu) ve dördüncü Firdevs Sönmez (İsmetpaşa Ortaokulu) oldu.

Takım sıralamalarında Minik Kızlar B kategorisinde 23 Nisan İlkokulu birinci, Cumhuriyet İlkokulu ikinci, Bahattin Güçlü İlkokulu üçüncü ve Gönül Yavuz İlkokulu dördüncü oldu. Minik Kızlar A takım sıralamasında Cumhuriyet İlkokulu birinci, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu ikinci, Özel Düzce TED Koleji İlkokulu üçüncü ve Özel Su Damlası İlkokulu dördüncü sırada yer aldı. Minik Erkekler A ve Minik Erkekler B takım kategorilerinde Özel Düzce TED Koleji İlkokulu birinci olurken, Küçük Kızlar takım sıralamasında Özel Düzce TED Koleji Ortaokulu birincilik elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı