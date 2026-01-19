Haberler

Kar yağışını horon ve halay oynayarak karşıladılar

Kar yağışını horon ve halay oynayarak karşıladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzceliler, yoğun kar yağışı sonrası Bahçeşehir bölgesinde kayak yaparak ve horon oynayarak kışın keyfini çıkarıyor. Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler, Düzce'de kışın neşeli yüzünü gösterdi.

Düzceliler etkili olan kar yağışı sonrasında Bahçeşehir bölgesini kayak merkezine çevirdi. Bölgede katılımcılar hem horon ile halay oynadı hem de kayak yaptı.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bahçeşehir bölgesi adeta kayak merkezine dönüştü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte bölgeye gelen vatandaşlar, kışın keyfini doyasıya yaşadı. Beyaza bürünen Bahçeşehir'de toplanan Düzceliler, bir yandan kar üzerinde kayak yaparken, diğer yandan horon ve halay oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan kayarken, kimi vatandaşlar ise müzik eşliğinde oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

"Çok eğleniyoruz"

Bölgede arkadaşları ile kayak yapan Caner Timurboğa, " Düzce'nin kış aylarındayız. Düzcelilerin buluştuğu yerdeyiz. Çok eğleniyoruz. Ortam şahane insanlar geç saate rağmen eğlenmeye geliyorlar. Aileler de çocukları ile birlikte buraya geliyor. Çok güzel bir ortam var. Bir yandan kayanlar var bir yandan horon ve halay oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bursa'da böyle kar göremiyoruz"

Bahçeşehir bölgesindeki kayak merkezine Bursa'dan geldiğini belirten Duygu Kartal, " Burada çok güzel kar yağıyor. Ben Bursa'dan geliyorum. Oraya hiç kar yağmıyor. Burada kar yağması beni çok mutlu etti. Ortam gayet güzel ve eğlenceli" şeklinde konuştu.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi görürken, Bahçeşehir'de yaşanan bu anlar Düzce'de kışın neşeli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer ise vatandaşları muhtemel kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
SDG elebaşı Abdi, kaybettiğinin farkında değil: Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız

SDG elebaşı kaybettiğinin farkında değil: Özel statümüzü koruyacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Güne damga vuracak sözler: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?