Denizli Basket, Bahçeşehir'e 97-86 yenilip ligde üst üste 5. kez kaybetti

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk kez Avrupa'da da mücadele ettiği sezonda bir türlü çıkışa geçemeyen Yukatel Denizli Basket üst üste 5'inci mağlubiyetini deplasmanda zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne 97-86 yenilerek alıp düşme hattında dibe demir attı.

FIBA Europe Cup'ta art arda uzak Avrupa deplasmanlarına çıktığı periyotta ligde hiç kazanamayan Denizli Basket, 7 maçta sonunda 1 galibiyet, 6 yenilgiyle düşme potasında kaldı. Zorlu fikstürden şikayet eden antrenör Zafer Aktaş, "Biraz zor fikstürden geliyoruz. Anadolu Efes, Galatasaray, Telekom, Bahçeşehir, Trabzon maçlarını bitirdik. Şimdi hedef maçlarımız geliyor ama tabii bu arada hafta içi yine uzak bir deplasmana gitmek zorundayız. Onu oynayıp geleceğiz. Ondan sonra da içeride Çayırova maçı var. Ona en iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız" dedi. Denizli Basket 5 maçta 2 galibiyetle üst tura çıkma şansını azalttığı Europe Cup G Grubu'nda çarşamba günü Slovakya'da BC Prievidza'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı