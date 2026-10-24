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Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı 100-96 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti. Ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir liderliğini sürdürürken Beşiktaş 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Flynn 13, Reed 18, Williams 11, Ponitka 15, Cavanaugh 10, Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Mitrovic 2

Beşiktaş : Berk Uğurlu 5, Nowell 21, Brown 8, Omoruyi 15, Zizic 11, Walker 15, DeJulius 7, Morgan, Metecan Birsen 6, Wilbekin 8

1. Periyot: 31-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 71-71

Beş faulle çıkan: 39.50 Brown ( Beşiktaş )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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