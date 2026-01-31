Haberler

Duvarlar rengarenk oldu

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, gençler Bahçeşehir Cep Salonu'nda duvar çizimleri yaparak sanatsal yeteneklerini sergiledi. Ekip çalışması ve gönüllülük bilinci ön plana çıkarken, boş zamanların verimli etkinliklerle değerlendirilmesi hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri çerçevesinde duvar çizim ve boyama etkinliği düzenlendi.

GSB Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Cep Salonu'nda gençlerin sanatsal yönlerini ortaya koymalarına imkan sağlayan duvar çizim ve boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, tasarım ekibi ile gönüllü gençler bir araya gelerek salonun duvarlarını renkler ve özgün çizimlerle estetik bir görünüme kavuşturdu. Gençlerin hayalgücünü sergileme fırsatı bulduğu etkinlikte, ekip çalışması ve gönüllülük bilinci ön plana çıktı. Katılımcılar, çizim ve boyama çalışmalarıyla hem sanatsal becerilerini geliştirdi hem de ortak üretimin keyfini yaşadı.

GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerle, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması, boş zamanlarını verimli ve nitelikli faaliyetlerle değerlendirmeleri amaçlanıyor. Programın ilerleyen günlerinde de gençlere yönelik benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
