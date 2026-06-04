Beşiktaş GAİN Bahçeşehir hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Bahçeşehir basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbol Süper Ligi heyecanı Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir karşılaşmasıyla devam ederken, “Beşiktaş GAİN Bahçeşehir hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” soruları gündemde yerini aldı. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler, yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini yoğun şekilde araştırıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN VS BAHÇEŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde oynanacak Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji karşılaşması, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports platformu üzerinden şifreli yayınla maça erişim sağlayabilecek.

BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 5 kanalı; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak erişim sağlanabiliyor.

Basketbolseverler, farklı platformlar üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Play-Off yarı final serisindeki önemli karşılaşma 04 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak.

İki güçlü ekip, final yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Basketbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak bu önemli maçı ekran başından takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Zorlu Play-Off yarı final mücadelesi İstanbul’da, Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak.

Seyirci desteğini arkasına alacak Beşiktaş GAİN, sahasında avantaj elde etmeye çalışırken Bahçeşehir Koleji ise deplasmanda kritik bir galibiyet arayacak.