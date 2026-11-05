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Düzce Üniversitesi'nde Kökler ve Renkler resim sergisi 33 eserle açıldı

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Düzce Üniversitesi'nde Kökler ve Renkler resim sergisi 33 eserle açıldı
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Düzce Üniversitesi DÜSTİBAM ev sahipliğinde, Düzce Bahçeşehir BİLSEM iş birliğiyle düzenlenen Düzce'nin Kültürel Belleği: Kökler ve Renkler resim sergisi törenle açıldı. Sergide 33 eser sanatseverlerle buluştu.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ev sahipliğinde, Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle düzenlenen "Düzce'nin Kültürel Belleği: Kökler ve Renkler" başlıklı resim sergisi, törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 33 eser sanatseverlerle buluştu.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Müdürü Prof. Dr. Engin Eroğlu, "Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü öğrencilerinin Düzce'nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham alarak hazırladığı sergiye hepiniz hoş geldiniz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Cambaz, "Bu projeye başlarken temel hedefimiz; öğrencilerimizin bölgemizdeki bitki ve canlı türlerini tanıması, ekosistem ilişkilerini kavraması ve doğaya karşı güçlü bir çevresel farkındalık geliştirmesini sağlamaktı. Üniversitemizle yürüttüğümüz bu ortak çalışma sürecinde hem öğrencilerimiz hem de bizler Düzce'mizin doğal zenginliklerine dair çok değerli bilgiler edindik" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğrencilerin hazırladığı 33 eserin oldukça başarılı çalışmalar olduğunu belirterek "Burada öncelikle destekleri için Üniversitemize, okul müdürümüze, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sergide, Düzce'de saklı hazine gibi gördüğümüz; hem korumamız, hem farkındalık oluşturmamız, hem de Düzce dışındakilere tanıtmamız gereken eserler göreceksiniz. Herkese emekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Nedim Sözbir ise, "Düzce'nin Kültürel Belleği: Kökler ve Renkler" başlıklı sergiye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Öğrencilere Düzce'nin doğal zenginliklerini sanatla buluşturdukları için teşekkür eden Rektörümüz, serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Programın sonunda serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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