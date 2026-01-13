Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 92 Manresa: 96
Eurocup A Grubu 14. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği İspanya'nın Manresa ekibine 96-92'lik skorla mağlup oldu. Maçta Bahçeşehir'in en skorer oyuncusu Flynn 21 sayıyla oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Steve Bittner (Almanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Cavanaugh 15, Homesley 16, Mitchell 3, Williams 20, Jordan Ford 2, Koprivica 1, İsmet Akpınar 2, Hale 12, Göktuğ Baş, Furkan Haltalı
Başantrenör: Marco Barac
Manresa: Akobundu, Reyes 15, Agustin Ubal 14, Louis Olinde 10, Obasohan 20, Max Gaspa 3, Bassas 19, Oriola 6, Grant Golden 9, Knudsen, Steinbergs, Gerard Fernandez
Başantrenör: Diego Ocampo
1. Periyot: 28-27 (Manresa lehine)
Devre: 52-39 (Manresa lehine)
3. Periyot: 72-55 (Manresa lehine)
5 faulle çıkan: Tyler Cavanaugh (Bahçeşehir Koleji) - İSTANBUL