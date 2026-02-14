Haberler

Resim kursu yoğun ilgi görüyor

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen resim kursu, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmeye ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurs boyunca çocuklar, çeşitli tekniklerle hayal güçlerini kağıda yansıtıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen resim kursu, yoğun katılımıyla devam ediyor. Sanatla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar hayal güçlerini renklerle buluşturarak duygu ve düşüncelerini kağıda yansıtma fırsatı buluyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kursta, temel çizim tekniklerinden boya kullanımına, kompozisyon oluşturma becerilerinden sanatsal ifade yöntemlerine kadar pek çok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu sayede hem sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri hem de estetik bakış açılarını güçlendirmeleri hedefleniyor. Resim kursu, çoçukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, özgüven kazanmalarına ve kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine de imkan tanıyor. Kursa katılan çocuklar, keyifli ve verimli geçen derslerde ortaya koydukları çalışmalarla büyük beğeni topluyor.

Bahçeşehir Gençlik Merkezi yetkilileri, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

