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Bahçeşehir'de trafikte drift atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası

Bahçeşehir'de trafikte drift atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası
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Bahçeşehir'de trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücü F.N.'ye 140 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Bahçeşehir'de trafiği tehlikeye atarak drift atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün drift attığı anlar kamerada.

Olay, 27 Haziran 2026 tarihi saat 20: 20 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Anadolu Caddesi ile 11. Cadde kesişiminde meydana geldi. Bir araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bu kadarına da pes artık dedirtti. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen F.N. isimli şahıs yakalandı. Şahsa 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Altın:

Komşu ülkelerde böyle bir olay olsa cezası bunun 3 katı olur, yine de şaşırıyor insan.

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