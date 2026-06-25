Haberler

Gençler B futsal mahalli müsabakaları sona erdi

Gençler B futsal mahalli müsabakaları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler B Kızlar ve Erkekler Mahalli Futsal Müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi, kızlarda Cemil Meriç Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler B Kızlar ve Erkekler Mahalli Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Çekişmeli ve centilmence mücadelelere sahne olan organizasyonda erkekler kategorisinde Düzce Spor Lisesi şampiyon olurken, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Tarabya Anadolu Lisesi üçüncü ve Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi birincilik kürsüsüne çıkarken, Atatürk Anadolu Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi