Haberler

Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maçta, Merkezefendi galibiyet arayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Denizli ekibi ligde geride kalan 21 haftada 8 galibiyet elde etti. Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Bahçeşehir'in ise 15 galibiyeti var. Merkezefendi hafta içinde kadrosunu Letonyalı guard Krister Zoriks'le güçlendirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız