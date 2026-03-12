Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Denizli ekibi ligde geride kalan 21 haftada 8 galibiyet elde etti. Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Bahçeşehir'in ise 15 galibiyeti var. Merkezefendi hafta içinde kadrosunu Letonyalı guard Krister Zoriks'le güçlendirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı