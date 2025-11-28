Haberler

Düzce'de Gençler ve Yıldızlar Kros Yarışması Heyecanı

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen gençler ve yıldızlar kros yarışmasında 75 sporcu finale ulaşmak için mücadele etti. Okul Sporları Kros Müsabakaları, Bahçeşehir Spor Kompleksi etrafındaki parkurda yapıldı ve ödüller Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen gençler ve yıldızlar kros yarışmasında 75 sporcu finale ulaşmak için mücadele verdi.

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Kros Müsabakaları, Bahçeşehir Spor Kompleksi etrafında oluşturulan parkurda büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 12 takım ve 75 sporcunun katıldığı müsabakalarda öğrenciler derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Parkuru başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından verildi. - DÜZCE

