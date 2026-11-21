Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Cavanaugh 16, Ponitka 7, Williams 6, Kenan Sipahi, Reed 9, Avramovic 10, İsmet Akpınar 15, Inglis 14, Furkan Haltalı 5, Mike 10, Maxim Mutaf 3

Biotekno Körfez Basket: Buie 15, Davis 19, Berk Can Akın, Mitchell 16, Reese 1, Mert Akay, Atahan Demirtaş 5, Altan Çamoğlu 3, Danusevicius 16, Barna 3

1. Periyot: 24-6

Devre: 57-30

3. Periyot: 84-48

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Biotekno Körfez Basket'i 114-78 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 8. galibiyetini yaşadı. Biotekno Körfez Basket ise 6. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA