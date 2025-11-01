Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne 75-77'lik skorla mağlup oldu. Maçta B. Childress 20, M. Parsons 17 sayıyla öne çıktı.
Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA,
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
BURSASPOR BASKETBOL: B. Childress 20, M. Parsons 17, L. Nnoko 13, A. Konontsuk 9, V. King 6, B. Crawford 5, Berkcan A. 3, J. DeLaurier 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: M. Flynn 36, T. Williams 12, C. Homesley 8, T. Cavanaugh 8, M. Mitchell 4, H. Hale 3, İsmet A. 3, Kenan S. 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-21
DEVRE: 37-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 75-77 mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor