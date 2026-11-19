Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayla başladı. Turnuva, öğretmenleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturuyor.

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik organize edilen Voleybol Turnuvası, oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk müsabakayla start alan turnuvada, öğretmenler voleybol sahasında bir araya geldi. Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen organizasyon, eğitim camiasını sporun ortak paydasında buluşturmayı amaçlıyor.

Turnuva ile öğretmenlerin günlük çalışma temposunun dışında sportif faaliyetlere katılması, birlikte vakit geçirmesi ve meslektaşları arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücünden yararlanılarak düzenlenen organizasyonun, öğretmenler arasında sosyal etkileşimi artırması ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına sportif bir renk katması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı