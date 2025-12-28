Karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada
Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma ve refüje çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Düzce'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma ve ardından refüje çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bahçeşehir bölgesinde yaşanan olayda, yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, karla kaplı zeminde kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü sağlama çabalarına rağmen duramayan araç, önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak refüje çıktı. Kaza anı, o sırada kar yağışını görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaydedilen görüntülerde; aracın yokuş aşağı inerken hızını alamayarak savrulduğu, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildiği görülüyor.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - DÜZCE