Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de okul sporları sezonu Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de okul sporları sezonu Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonunun açılışı, Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen seremonisiyle yapıldı. Öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi ve spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenecek müsabakalarla spor kültürünün yaygınlaşması bekleniyor.

2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu, Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Düzce'de öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve okul sporlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu açılış seremonisi, Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Yeni sezonun başlangıcını simgeleyen organizasyonla birlikte öğrencilerin farklı spor branşlarında yeteneklerini sergilemelerine ve sportif deneyim kazanmalarına yönelik okul sporları faaliyetleri yeni döneme adım attı. Okul sporları kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalarla öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, takım ruhunun güçlendirilmesi ve gençlerin spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek okul sporları organizasyonlarının, Düzce'de spor kültürünün yaygınlaşmasına ve genç yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu