Fenerbahçe Beko Bahçeşehir maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, maçın yayıncı kuruluşunu, ekranlara geleceği kanalı ve canlı yayın seçeneklerini merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalları üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports 5 yayını; Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI BEIN SPORTS HABER YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyenler için beIN Sports Haber seçeneği de bulunuyor. Kanal; Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden ücretsiz olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.