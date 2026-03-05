Haberler

Öğrenciler Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde misafir edildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak gençlere atölye ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler eğlenceli bir gün geçirirken sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere katıldılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerimize gençlik merkezimizin tanıtımı yapılarak atölyeler ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verildi. Gençler, merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Tanıtımın ardından öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlenceli hem de verimli bir gün geçirdi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan etkinlikler büyük ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
