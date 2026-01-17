Haberler

Ortaokul öğrencileri gönüllerince eğlendi

Güncelleme:
Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikle eğlenceli ve eğitici anlar yaşadı. Program, sosyal ve kültürel faaliyetlerle dolu bir gün sunarak öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen programda eğitici ve eğlenceli etkinliklerle dolu keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezinde misafir edildi. Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, çeşitli etkinlikler ve oyunlarla dolu dolu bir gün geçirdi. Gün boyunca düzenlenen eğitici ve eğlenceli etkinliklerle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı buldu. Programın, öğrencilerin hem eğlenmelerine hem de birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine katkı sağladığı belirtildi. Etkinlik sonunda öğrenciler, kendileri için hazırlanan programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
