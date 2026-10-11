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Karşıyaka, lider Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 92-82 yenildi

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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda lider Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 mağlup oldu. Lig ve Avrupa'da 4'te 4 yapan Bahçeşehir karşısında yeşil-kırmızılı ekip son bölümde yenilgiden kurtulamadı; 16 Ekim Cuma günü Çayırova Belediyesi'ni boş tribünler önünde ağırlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka, lig ve Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden lider Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 92-82 mağlup oldu. Ligde ve Avrupa'da bu karşılaşmaya kadar 4'te 4 yapan yıldızlar topluluğu rakibi karşısında kolay pes etmeyen yeşil-kırmızılı ekip, son bölümde parkeden mağlup ayrıldı. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyette kalan Kaf-Kaf 16 Ekim Cuma günü Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma Karşıyaka'nın geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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