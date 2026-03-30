Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Plastik Rüyalar' sahnelendi

Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Gençlik Merkezi iş birliğiyle, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde "Plastik Rüyalar" adlı tiyatro oyunu, Çilimli İbrahim Hoşver İlk ve Orta Okulu'nda sahnelendi.

Sanatın birleştirici gücünü öğrencilerle buluşturan tiyatro gösterisi, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de tiyatronun düşündüren ve farkındalık oluşturan yönünü yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Programa ayrıca Düzce'nin usta tiyatro oyuncularından sevilen sanatçı Nurullah Çelebi, Düzce'de tiyatronun gelişmesine katkı sağlayan oyuncular katıldı. Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Çelebi, tiyatronun toplumsal gelişimdeki rolü, sanatın birey üzerindeki etkisi ve sahne deneyimleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde gençlerimiz, tiyatro sanatına dair farkındalık kazanırken kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE

