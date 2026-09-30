Bahçeşehir Roma maçı hangi kanalda, Bahçeşehir Koleji BC Roma basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

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Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki basketbol karşılaşması için geri sayım sürüyor. Temsilcimizin İtalyan rakibi karşısında sahaya çıkacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçı yayınlayacak kanalı ve canlı yayın detaylarını araştırıyor. İşte Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçının hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı izleme bilgileri.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki EuroCup karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Maçı televizyon başından takip etmek isteyen izleyiciler, kullandıkları yayın platformundaki TRT Spor Yıldız kanalını açarak mücadeleyi canlı izleyebilecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin İtalyan rakibiyle karşılaşacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maçın 30 Eylül 2026 Çarşamba akşamı oynanacağını hatırlatalım. Resmi kurumlar tarafından maç saatinde veya yayın programında değişiklik yapılabileceği için güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Ülker Arena'da oynanacak. Kendi seyircisi önünde parkeye çıkacak olan temsilcimiz, EuroCup'ta taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

TRT SPOR YILDIZ HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Maçı yayınlayacak TRT Spor Yıldız, farklı dijital ve uydu platformlarında izlenebiliyor. Kanal, Digiturk'te 87, Kablo TV'de 242, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+ uygulamasında 71 numaralı kanaldan takip edilebiliyor. Platformların kanal numaralarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kendi platformlarının güncel kanal listesine göz atması faydalı olacaktır.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BC ROMA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Televizyon dışında maçı internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası aracılığıyla TRT Spor Yıldız yayınına ulaşabilecek. Resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı ne zaman?

Karşılaşma 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçını hangi kanal yayınlayacak?

Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji - BC Roma maçı hangi salonda oynanacak?

Karşılaşma İstanbul'daki Ülker Arena'da oynanacak.