Bahçeşehir Beşiktaş hangi kanalda, Bahçeşehir Beşiktaş GAİN nereden CANLI izlenir?

Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak karşılaşma, canlı yayın bilgileriyle birlikte spor gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. Basketbol Süper Ligi maçlarını takip etmek isteyen izleyiciler, maçın yayıncı platformu ve canlı izleme alternatiflerini araştırırken, özellikle “ Bahçeşehir Beşiktaş GAİN maçı nereden izlenir?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor.

BAHÇEŞEHİR KLJ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi Play-Off karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele, Türkiye’nin resmi yayıncı platformlarından biri olan beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAHÇEŞEHİR KLJ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, beIN Sports 5 kanalına Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve beIN Connect internet platformu aracılığıyla da maç şifreli olarak canlı izlenebilecek.

BAHÇEŞEHİR KLJ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Play-Off yarı final serisinde oynanacak olan Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş GAİN mücadelesi, 08 Haziran 2026 Pazartesi günü sahne alacak.

BAHÇEŞEHİR KLJ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi heyecanı, saat 20:00 itibarıyla başlayacak olan karşılaşma ile devam edecek. Kritik mücadele akşam seansında basketbolseverlerle buluşacak.

BAHÇEŞEHİR KLJ – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu Play-Off yarı final karşılaşması, İstanbul’da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İki güçlü takım, final yolunda avantaj elde etmek için parkede kozlarını paylaşacak.