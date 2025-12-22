Haberler

Taekwondo siyah kuşak terfi sınavları Düzce'de yapıldı

Güncelleme:
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı faaliyet programı kapsamındaki Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı, Düzce Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde düzenlendi. 200'ün üzerinde sporcunun katılım gösterdiği sınavda yüksek performans sergileyen sporcular, teknik yeterlilik ve disiplinli duruşlarıyla dikkat çekti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yer alan Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı Düzce Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Düzce'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 200'ün üzerinde sporcu katılırken, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk te sınav alanını ziyaret ederek sporcuların heyecanına ortak oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu koordinesinde yürütülen sınavlarda sporcular; teknik yeterlilik, poomse becerileri, disiplinli duruşları ve müsabaka kurallarına uygun performanslarıyla değerlendirmeye tabi tutuldu. Dan terfi sınavı süresince sporcuların sergilediği yüksek performans, azim, kararlılık ve sportmenlik anlayışı, taekwondo sporunun temel değerlerini yansıtırken organizasyon antrenörler ve sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
