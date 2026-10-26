Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın PAOK'u Sinan Erdem'de ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda PAOK'u ağırlayacak. Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle ilk sırada bulunan Bahçeşehir, geçen hafta deplasmanda Bosna BH Telecom'a 86-77 yenilmişti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada hava atışı 19.00'da yapılacak.

Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonda geçen hafta BOSNA BH Telecom'a deplasmanda 86-77 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

El Clasico nefesleri kesti! İşte dev maçta kazanan
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

248 bin liralık kabus! Gözlerini kapatamıyor
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Depremin izini silmeye çalışırken bir felaketi daha yaşadılar