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Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencisi Meryem Tural resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

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Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencisi Meryem Tural resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
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Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencisi Meryem Tural, Cumhuriyetin 103. yılı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ankara'da düzenlenen ödül töreninde ödülünü alan Tural, elde ettiği dereceyle Düzce'yi temsil etti.

Cumhuriyetin 103. yılı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencisi Meryem Tural, ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" temalı resim yarışmasında Düzceli öğrenci Meryem Tural önemli bir başarıya imza attı. Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Meryem Tural, yarışmanın ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Mücadele'nin köklü hatırasını ve Cumhuriyetin birleştirici gücünü eserine yansıtan Meryem Tural, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde ödülünü aldı. Genç öğrenci, elde ettiği dereceyle Düzce'yi başarıyla temsil etti.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Meryem Tural'ın başarısından duyulan memnuniyet dile getirilerek öğrenciyi yetiştiren Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen ve ailesi de tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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