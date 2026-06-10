Beşiktaş Bahçeşehir hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Koleji nereden CANLI izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen sporseverler, Beşiktaş Bahçeşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. İşte Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçına ilişkin yayın bilgileri ve canlı izleme detayları.

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Serinin kritik mücadelesi öncesinde basketbolseverler maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve oynanacağı salonla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenebilecek?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final heyecanında oynanacak Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen basketbol tutkunları, maçı yayıncı kuruluşun platformları üzerinden izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Play-Off serisinde büyük önem taşıyan karşılaşma, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Her iki ekip de finale bir adım daha yaklaşabilmek için parkede galibiyet mücadelesi verecek.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayınlanacağı beIN Sports 5 kanalı, Digiturk'te 81'inci, Kablo TV'de ise 236'ncı kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın hizmeti sunuyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesi, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamak isterken, Bahçeşehir Koleji deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapacak.