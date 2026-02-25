Bahçeşehir Okulları hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? Bahçeşehir Okulları'nın sahibi kim?

Eğitim alanında velilerin yoğun şikâyetleri, Bahçeşehir Okulları'nı da kapsayan bir inceleme sürecini gündeme getirdi. Peki, soruşturma gerçekten başlatıldı mı, hangi gerekçelerle açıldı ve okulun sahibi kim? Okulun uygulamaları ve merak edilenler haberin detaylarında…

BAHÇEŞEHİR OKULLARI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Evet, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan inceleme kapsamında Bahçeşehir Okulları da yer alıyor. Okullardaki ücret politikaları ve ek hizmetlerde uygulanan fiyatlar mercek altına alınacak.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturmanın odağında özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerin fiyatları bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda bu ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış noktalarından alınmasının zorunlu tutulduğu iddiaları da değerlendiriliyor. Tüm bu hususlar, velilerden gelen yoğun şikâyetler nedeniyle incelemeye alındı.

BAŞKA HANGİ OKULLARA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Rekabet Kurumu'nun inceleme başlattığı diğer 18 okul şunlar:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bil Eğitim Kurumları AŞ

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Uğur Okulları AŞ

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

İnceleme, eğitim kurumlarındaki ücretlerin şeffaflığı ve adil olup olmadığını tespit etmek amacıyla yürütülüyor.