Kullanılmayan paletler tabelaya dönüştü

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Boğaziçi Genç Ofisi'nde, geri dönüşüm temalı çalışma hayata geçirildi. Düzce Üniversitesi Genç Ofisi ile iş birliği içerisinde yürütülen projede, kullanılmayan paletler değerlendirilerek yeni bir tabela üretildi.

Gerçekleştirilen çalışmada, atıl durumdaki ahşap paletler yeniden işlenerek işlevsel ve estetik bir ürüne dönüştürüldü. Katılımcılar, üretim sürecinde hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Proje kapsamında, gençlerin üretim sürecine aktif katılım sağlamasıyla birlikte dayanışma ve ekip çalışması ön plana çıkarken, ortaya çıkan tabela Boğaziçi Genç Ofisi'nin kimliğini yansıtan özgün bir çalışma oldu. Yetkililer, bu tür uygulamalarla hem çevre bilincinin artırılmasının hem de gençlerin üretkenliğinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı