BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Felsefe Okulu 6. Dönemi Başlıyor

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen Felsefe Okulu, bu yıl altıncı kez kapılarını açıyor. 'Nietzsche: Modern Düşüncenin Eşiğinde' başlığıyla hazırlanan yeni dönem programı, 6 Aralık Cumartesi günü BAU Galata Kampüsü'nde başlayacak ve altı hafta boyunca katılımcıları filozofun düşünceleriyle buluşturacak.

Her yıl farklı bir düşünürün ele alındığı Felsefe Okulu'nda, bu yılki program İstanbul Gedik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özcan'ın anlatımıyla yürütülecek.

BAU İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, ünlü filozof Friedch Nietzsche okumalarının önemine dikkat çekerek, "Nietzsche, modern dünyanın ilk büyük seslerini duymuş ve ciddi bir dönüşümün yaratacağı kırılmayı öngörmüş bir düşünür. Günümüzde modernizmin yarattığı yalnızlık ve kaotik ortam içerisinde kendimizi yeniden var etme boyutları üzerinden, çeşitli eserlerinden yola çıkarak bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Nietzsche'yi anlamaya bugün büyük bir ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Gürgen, Felsefe Okulu'na yıllardır süren ilgiyi ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu programı sürdürülebilir kılmak için büyük bir emek veriyoruz. Mütevelli Heyet ve Rektörlük destekliyor. Katılımcılarımızın 'devam edelim' isteği ise en büyük motivasyonumuz. Öğrenmenin ve düşünmenin bir yaşı yok. Felsefe Okulumuzda yaş aralığı sınırı, yüksek lisans ya da doktora gibi koşullarımız yok. İsteyen herkes katılabilir."

Felsefe Okulu'nda katılımcıların Nietzcsche felsefesini yaşamı nasıl olumladığı ve yerleşik değerleri sorguladığını keşfetme fırsatı bulacaklarını belirten BAU İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi ve Kreatif Endüstriler Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eda Öztürk ise, "Her yıl farklı bir düşünürle yola çıkmamızın nedeni, Aristo'nun 'Kendini tüm bilgeliğin başlangıcıdır' sözünde saklı. Katılımcılar böylelikle, bir filozofun zihin dünyasına girerek aslında kendi iç dünyalarına ve düşünce yapılarına ayna tutma şansı yakalıyor" diye konuştu.

6 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan Felsefe Okulu'na başvurular, devam ediyor.