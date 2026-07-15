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Düzceli öğretmenin eseri Dolmabahçe Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu

Düzceli öğretmenin eseri Dolmabahçe Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu
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Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen'in 'Yersiz' adlı eseri, Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki Günebakan Ulusal Karma Sergisi'nde yer aldı. Eser, savaş ve göç mağduru çocukların hikayesini anlatıyor.

DÜZCE(İHA) – Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen'in "Yersiz" adlı eseri, Türkiye genelinden yapılan başvurular arasından seçilerek Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açılan Günebakan Ulusal Karma Sergisi'nde yer aldı.

Düzce, sanat alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen'in "Yersiz" adlı eseri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Günebakan Ulusal Karma Sergisi'nde sergilenmeye değer bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden yapılan çok sayıda başvuru arasından seçilen eser, dekanlar ve akademisyenlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda sergiye kabul edildi. "Yersiz", Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eser, savaşların ve zorunlu göçlerin en ağır sonuçlarını yaşayan çocuklar ve ailelerin hikayesini ele alıyor. Dikenli tellerin ardında kalan bir çocuğun gözlerinden yansıtılan duygu dünyası; ayrılığı, özlemi, aidiyet arayışını ve umudu güçlü bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan çocuk figürü, yalnızca fiziksel engelleri değil, sevgiye, güvene ve aile sıcaklığına ulaşmanın önündeki görünmez sınırları da temsil ediyor.

Çocuğun izleyiciyle kurduğu doğrudan göz teması ise tüm zorluklara rağmen umudu ve yeniden bir yuvaya kavuşma isteğini sergiliyor. Eserde yer alan dikenli teller, savaşlar ve zorunlu göçler nedeniyle parçalanan aileleri temsil ederken, aile bağlarının insan hayatındaki vazgeçilmez önemine dikkat çekiyor.

2026 Aile Yılı kapsamında hazırlanan "Yersiz", aile kavramını yalnızca aynı evde yaşayan bireylerden ibaret görmeyip; sevgi, güven, dayanışma ve insan onurunun en güçlü sığınağı olarak ele alıyor. Eser, izleyicileri aile olmanın değerini yeniden düşünmeye ve dünyanın herhangi bir yerinde ailesinden koparılan çocukların yaşadığı acılara duyarlılıkla yaklaşmaya davet ediyor.

Düzceli öğretmen Cevher Gözmen'in eserinin Türkiye'nin en önemli kültürel mekanlarından biri olan Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenmesi, kent adına da önemli bir sanat başarısı olarak değerlendiriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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