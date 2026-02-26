Haberler

Akçakoca'da öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi

Akçakoca'da öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi
Güncelleme:
FAT GSB Çocuk Tiyatrosu Projesi kapsamında, Akçakoca Hamiyet Sevil İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro gösterisi, Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri tarafından sahnelendi. Etkinlik, öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağladı.

FAT GSB Çocuk Tiyatrosu Projesi kapsamında, Akçakoca Hamiyet Sevil İlkokulu öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. Etkinlik, Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri tarafından sahnelendi.

RI-FAT GSB Çocuk Tiyatrosu Projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerinin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, hayal güçlerini desteklemek ve tiyatro sanatını sevdirmek amacıyla hazırlanan oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri tarafından sahnelenen eğlenceli ve eğitici içerikli gösteri, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Tiyatro etkinliğiyle, çocukların sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine katkı sunulması, sanata olan ilgilerinin artırılması ve özgüven kazanmalarının desteklenmesi hedeflendi. Program sonunda öğrenciler, tiyatro kursiyerlerine alkışlarıyla teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
