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Bahçeşehir Bağlantı Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bahçeşehir Bağlantı Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu Metek Mahallesi ışıklı kavşağında bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırılıp yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bahçeşehir bağlantı yolu Metek Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu Metek Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 AEL 298 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 14 FF 121 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak kısmen kapanan yol tamamen açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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