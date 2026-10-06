Bahçeşehir Koleji, yarın BKT Avrupa Kupası'nda Balkan Botevgrad deplasmanına çıkıyor

Bahçeşehir Koleji, yarın BKT Avrupa Kupası'nda Balkan Botevgrad deplasmanına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Botevgrad Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak maçta Bahçeşehir, ilk maçında Roma Basketbol'u 91-78 yendi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yendi.
Dört grupta 8'er takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.
Kaynak: AA