Anıtkabir Haberleri - Anıtkabir Haber - Haberler

Anıtkabir Haberleri
Anıtkabir haber, Anıtkabir son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj
Ankara'yı karıştıracak bomba iddia! Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille adaylık konuşmaları ortaya çıktı
Ankara 3. sayfa haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünden 30 Ağustos'ta trafikte alınacak tedbirlerle ilgili duyuru
Ankara haber | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gaziantep haberi | Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
Abdullah Gül: 7 Yıl Cumhurbaşkanı Olduğum Sürece, Katılmam Gereken Bütün Milli Bayramlara Katıldım ve Gurur Duydum
Ümit Özdağ'dan Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusu: "İhanet İçinde Olan Kimse Bizden Hoşgörü Beklemesin"
Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçatepe kaç yaşında, nereli? Halit Akçatepe hayatı ve biyografisi!
Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür, görevden alındı
Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatan Akşener, kendini tutamadı: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Aydın gündem haberleri... Yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı (2)
Sakarya kültür sanat haberi | Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor
Kırıkkale haberi | KIRIKKALE - "Kralların ressamı" Rahmi Pehlivanlı, yarım asrı aşan ömrüne binlerce eser sığdırdı
MÜDÜRÜN ATATÜRK VE ANITKABİR'İ YAHUDİLİKLE İLİŞKİLENDİREN PAYLAŞIMINA VALİLİK'TEN SORUŞTURMA
Manisa haber: Erdoğan Manisa'da, Kurum Üzüm Taban Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı
Manisa haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Hayata Geçiriyor
Balıkesir yerel haberi | Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı
Ankara haber: Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan videolu veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"
5 yılda resmen bizden biri olmuş! Hollandalı diplomattan Aşık Mahsuni Şerif'li veda
Ankara politika haberi... Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan renkli veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi olacak?