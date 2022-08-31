Anıtkabir Haberleri - Anıtkabir Haber - Haberler

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Anıtkabir Haberleri

Anıtkabir haber, Anıtkabir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

On binler Zafer'in 100. yılında Gençlik Parkı'nda buluştu

On binler Zafer'in 100. yılında Gençlik Parkı'nda buluştu

Anıtkabir - Dün 11:33
CHP'den '30 Ağustos' korteji

CHP'den '30 Ağustos' korteji

Anıtkabir - Dün 11:13
KILIÇDAROĞLU: ALTI LİDER BİR ARADAYIZ

KILIÇDAROĞLU: ALTI LİDER BİR ARADAYIZ

Anıtkabir - Dün 11:03
Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Akşener'in verdiği "bozkurt" pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Anıtkabir - Dün 07:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti

Anıtkabir - Dün 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda konuştu: (1)

Anıtkabir - 30.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Anıtkabir - 30.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Anıtkabir - 30.08.2022
Son dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj

Son dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj

Anıtkabir - 30.08.2022
Ankara'yı karıştıracak bomba iddia! Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille adaylık konuşmaları ortaya çıktı

Ankara'yı karıştıracak bomba iddia! Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille adaylık konuşmaları ortaya çıktı

Anıtkabir - 30.08.2022
GÜNDEM / 30 Ağustos 2022

GÜNDEM / 30 Ağustos 2022

Anıtkabir - 30.08.2022
30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

30 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

Anıtkabir - 30.08.2022
GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Anıtkabir - 29.08.2022
Ankara 3. sayfa haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünden 30 Ağustos'ta trafikte alınacak tedbirlerle ilgili duyuru

Ankara 3. sayfa haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünden 30 Ağustos'ta trafikte alınacak tedbirlerle ilgili duyuru

Anıtkabir - 29.08.2022
Ankara haber | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara haber | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anıtkabir - 29.08.2022
Gaziantep haberi | Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Gaziantep haberi | Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Anıtkabir - 29.08.2022
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 2022? 30 Ağustos'un kaçıncı yılı?

30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 2022? 30 Ağustos'un kaçıncı yılı?

Anıtkabir - 29.08.2022
Abdullah Gül: 7 Yıl Cumhurbaşkanı Olduğum Sürece, Katılmam Gereken Bütün Milli Bayramlara Katıldım ve Gurur Duydum

Abdullah Gül: 7 Yıl Cumhurbaşkanı Olduğum Sürece, Katılmam Gereken Bütün Milli Bayramlara Katıldım ve Gurur Duydum

Anıtkabir - 29.08.2022
Abdullah Gül'den dikkat çeken 30 Ağustos videosu: Çok şükür hasta değilim

Abdullah Gül'den dikkat çeken 30 Ağustos videosu: Çok şükür hasta değilim

Anıtkabir - 29.08.2022
Ümit Özdağ'dan Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusu: 'İhanet İçinde Olan Kimse Bizden Hoşgörü Beklemesin'

Ümit Özdağ'dan Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusu: "İhanet İçinde Olan Kimse Bizden Hoşgörü Beklemesin"

Anıtkabir - 29.08.2022
Başkan Bıyık, zaferin 100. yılında gençlerle Anıtkabir'e gitti

Başkan Bıyık, zaferin 100. yılında gençlerle Anıtkabir'e gitti

Anıtkabir - 28.08.2022
26 Ağustos 2022 Haberleri

26 Ağustos 2022 Haberleri

Anıtkabir - 27.08.2022
Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçatepe kaç yaşında, nereli? Halit Akçatepe hayatı ve biyografisi!

Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçatepe kaç yaşında, nereli? Halit Akçatepe hayatı ve biyografisi!

Anıtkabir - 26.08.2022
Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür, görevden alındı

Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür, görevden alındı

Anıtkabir - 26.08.2022
Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatan Akşener, kendini tutamadı: Şerefsizi sarayda ağırladılar

Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatan Akşener, kendini tutamadı: Şerefsizi sarayda ağırladılar

Anıtkabir - 25.08.2022
Aydın gündem haberleri... Yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı (2)

Aydın gündem haberleri... Yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı (2)

Anıtkabir - 24.08.2022
Sakarya kültür sanat haberi | Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor

Sakarya kültür sanat haberi | Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor

Anıtkabir - 24.08.2022
Kırıkkale haberi | KIRIKKALE - 'Kralların ressamı' Rahmi Pehlivanlı, yarım asrı aşan ömrüne binlerce eser sığdırdı

Kırıkkale haberi | KIRIKKALE - "Kralların ressamı" Rahmi Pehlivanlı, yarım asrı aşan ömrüne binlerce eser sığdırdı

Anıtkabir - 23.08.2022
Konya gündem haberi: 'İstiklal Bayrağı' Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Konya gündem haberi: "İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Anıtkabir - 23.08.2022
Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki

Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP'li belediyeye tepki

Anıtkabir - 23.08.2022
Sakarya haber | Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu

Sakarya haber | Sporcu Özlem Sakarya Ankara'da birinci oldu

Anıtkabir - 23.08.2022
MÜDÜRÜN ATATÜRK VE ANITKABİR'İ YAHUDİLİKLE İLİŞKİLENDİREN PAYLAŞIMINA VALİLİK'TEN SORUŞTURMA

MÜDÜRÜN ATATÜRK VE ANITKABİR'İ YAHUDİLİKLE İLİŞKİLENDİREN PAYLAŞIMINA VALİLİK'TEN SORUŞTURMA

Anıtkabir - 22.08.2022
Eğitim-İş, 'Öğretmene Saygı' Eylemlerine Başlayacağını Açıkladı

Eğitim-İş, "Öğretmene Saygı" Eylemlerine Başlayacağını Açıkladı

Anıtkabir - 21.08.2022
İstiklal Bayrağı zafer yolunda

İstiklal Bayrağı zafer yolunda

Anıtkabir - 21.08.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Anıtkabir - 21.08.2022
Manisa haber: Erdoğan Manisa'da, Kurum Üzüm Taban Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı

Manisa haber: Erdoğan Manisa'da, Kurum Üzüm Taban Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı

Anıtkabir - 21.08.2022
Manisa haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Manisa haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Anıtkabir - 20.08.2022
Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun

Metin Öztürk: Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun

Anıtkabir - 20.08.2022
Metin Öztürk: 'Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun'

Metin Öztürk: "Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun"

Anıtkabir - 20.08.2022
Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Anıtkabir - 17.08.2022
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir - 16.08.2022
Balıkesir yerel haberi | Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı

Balıkesir yerel haberi | Abb ve Afet Gönüllüleri Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenleri Anıtkabir'de Andı

Anıtkabir - 14.08.2022
İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Anıtkabir - 12.08.2022
Gençlerbirliği yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

Anıtkabir - 11.08.2022
Ankara haber: Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan videolu veda: 'Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun'

Ankara haber: Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan videolu veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"

Anıtkabir - 09.08.2022
Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda

Anıtkabir - 09.08.2022
5 yılda resmen bizden biri olmuş! Hollandalı diplomattan Aşık Mahsuni Şerif'li veda

5 yılda resmen bizden biri olmuş! Hollandalı diplomattan Aşık Mahsuni Şerif'li veda

Anıtkabir - 09.08.2022
Ankara politika haberi... Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan renkli veda: 'Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun'

Ankara politika haberi... Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan renkli veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"

Anıtkabir - 09.08.2022
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir - 08.08.2022
Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir - 08.08.2022
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir - 08.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir - 08.08.2022
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi olacak?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi olacak?

Anıtkabir - 06.08.2022
Ankara'da gezilecek yerler neresi? Ankara'da gezilecek tarihi ve doğal yerler

Ankara'da gezilecek yerler neresi? Ankara'da gezilecek tarihi ve doğal yerler

Anıtkabir - 02.08.2022
19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler!

19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Anıtkabir - 18.05.2022
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