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Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı

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Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı
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Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu heyecanlı anlara sahne olurken, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

TÜRK Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu heyecanlı anlara sahne oldu. Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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