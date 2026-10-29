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Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

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Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü Haber Videosunu İzle
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende dikkat çeken bir an yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenlerden kol kola indi. İki liderin gülümseyerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.

  • Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi tören düzenlendi.
  • Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu merdivenlerden kol kola indi.
  • Bahçeli ve Dervişoğlu geçmişte PKK'nın silah bırakması ve İmralı süreci üzerinden sert tartışmalar yaşamıştı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törene katıldı. Törende siyasi parti liderleri de yer aldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU KOL KOLA YÜRÜDÜ

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenlerden kol kola indiği görüldü.

İki liderin yürürken gülümsemesi dikkat çekti. Siyasette farklı kulvarlarda yer alan Bahçeli ve Dervişoğlu'nun samimi görüntüsü, törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

SERT SÖZLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Bahçeli ile Dervişoğlu, geçmişte özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve İmralı süreci üzerinden sert tartışmalar yaşamıştı. Mart 2026'da Dervişoğlu, Bahçeli ile Abdullah Öcalan arasında bir iletişim hattı bulunduğunu öne sürmüş, Bahçeli ise bu iddiayı reddederek kendisine yönelik suçlamalara sert tepki göstermişti.

Nisan ayında da Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin siyasi çizgisini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. İki lider arasındaki bu polemiklerin ardından Cumhuriyet Bayramı töreninde kol kola yürümeleri dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıahmet demir:

dervişoğlu yalakalık yapıyor büyük lidere

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıözgür Akdeniz:

Büyük lider? Apo sevinci!!

yanıt13
yanıt10
Haber YorumlarıReşat GALİP:

Büyük lider mi? benim şehit abim sizlerden ahirette hesap sorsun inşallah

yanıt20
yanıt2
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Bakmayın çemkirdiklerine-hepsi aynı kaptan yiyip aynı kaptan abdest alıyor..,bir sonraki doğal gereksinim için kap bile aramıyorlar-kab aynı kab!

yanıt4
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Haber YorumlarıKubilay Turkyilmaz:

TCde muhalefet yok kimse kimseyi kandırmasın özelden ne parti başkanı olur nede diğerlerinden bunlar ancak kendi tayfasını besleyen çıkar grubları o yüzden güçlü muhalefet için gençlerin önünü açın

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

boşverin atayı şimdi milletin durumu iyi değil

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Haber YorumlarıReşit Karakuş:

millet kırılıyor bunlar goy goy peşinde

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