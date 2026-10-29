Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

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Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törene katıldı. Törende siyasi parti liderleri de yer aldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU KOL KOLA YÜRÜDÜ

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenlerden kol kola indiği görüldü.

İki liderin yürürken gülümsemesi dikkat çekti. Siyasette farklı kulvarlarda yer alan Bahçeli ve Dervişoğlu'nun samimi görüntüsü, törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

SERT SÖZLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Bahçeli ile Dervişoğlu, geçmişte özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve İmralı süreci üzerinden sert tartışmalar yaşamıştı. Mart 2026'da Dervişoğlu, Bahçeli ile Abdullah Öcalan arasında bir iletişim hattı bulunduğunu öne sürmüş, Bahçeli ise bu iddiayı reddederek kendisine yönelik suçlamalara sert tepki göstermişti.

Nisan ayında da Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin siyasi çizgisini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. İki lider arasındaki bu polemiklerin ardından Cumhuriyet Bayramı töreninde kol kola yürümeleri dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

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Kaynak: Haberler.com